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DATES, Pedro Juan

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DATES , Pedro Juan, q.e.p.d. Los copropietarios del Consorcio Av. Libertador 2677 participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DATES, Pedro Juan, q.e.p.d., 28-10-2026. - Sus amigos de N.Y., Xime y Toto, Clari y Marcos, La Flaca y Bocho, Solana y Luis, Cande y Juan Pablo, Noel y Mike, Vero y Toribio, Luz y Alberto, Loly y El Negro abrazan con mucho cariño a Jose, Pablo, hijos y a todos los Dates en este triste momento.

DATES, Pedro Juan, q.e.p.d. - Tono y Delfi Gallotti acompañan a Max y Marina y familia con todo cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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