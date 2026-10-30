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DATES, Pedro
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DATES, Pedro. - María Delia y Fernando de Aldecoa despiden con tristeza a Pipo, gran timonel y amigo, y abrazan a Liliana e hijos con mucho cariño.
✝ DATES, Pedro (Pipo). - Tus amigos del Náutico Firpo, Lamm, Gallino, M. Inés Orella, Cris Turienzo y los Alfonso te abrazan y te desean buenos vientos.
DATES, Pedro. - Despedimos con cariño a nuestro amigo navegante. Stanley y Rosa Martha.
✝ DATES, Pedro, q.e.p.d. - Agustina y José Achával e hijos acompañan a Josefina y Pablo y chicos en este triste momento y piden oraciones en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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