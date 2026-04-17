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DÁVILA, José Benjamín

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DÁVILA, José Benjamín, Cap. de navío (RE), q.e.p.d., falleció el 16-4-2026. - Siempre en nuestro corazón, recordándote con amor. Tu esposa Clelia; tus hijas Patricia, Sabrina, Paola y Luciana, tu yerno Martin y tus 3 nietos Juan, Mateo y Helena.

DAVILA, José Benjamín, Cap. Nav., q.e.p.d., 16-4-2026. - El Centro Naval participa el fallecimiento de su estimado socio vitalicio.

DÁVILA, José Benjamín, Cap. Nav. (RE), q.e.p.d., falleció el 16-4-2026. - Marta y Horacio Grassi, hijos y nietos acompañan a Clelia e hijas en estos tristes momentos, despidiendo a un ser excepcional, marino recto y honrado y camarada siempre presente. El vacío que nos deja es muy grande. Roguemos por su querida memoria y que el Señor lo mantenga siempre a su lado.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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