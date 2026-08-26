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DAVILA, Paula Schiappapietra de
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DAVILA, Paula Schiappapietra de, q.e.p.d. - Fernanda y Agustín García Mansilla junto a nuestra hija Maru, despedimos con muchísima tristeza a nuestra querida amiga Paulita y acompañamos con enorme cariño a Diego y a su hija Mery en estos momentos de dolor. ¡Tantas risas compartidas! ¡Como te vamos a extrañar!
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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