SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DAVILA, Paula Schiappapietra de, q.e.p.d. - Fernanda y Agustín García Mansilla junto a nuestra hija Maru, despedimos con muchísima tristeza a nuestra querida amiga Paulita y acompañamos con enorme cariño a Diego y a su hija Mery en estos momentos de dolor. ¡Tantas risas compartidas! ¡Como te vamos a extrañar!

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa