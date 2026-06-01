SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ de ATUCHA, Miguel, q.e.p.d., falleció el 31-5-2026. - Su hijo Diego junto a sus hijos Diego y Aucan lo despiden con cariño y agradecimiento por los momentos compartidos y acompañan a la tía Luisa en este triste momento.

✝ de ATUCHA, Miguel, q.e.p.d., falleció el 31-5-2026. - Su hijo Jaime de Atucha y Claudia Iturralde (as.) junto a sus hijos Cristóbal, Isabel y Pablo (as.) lo despiden con mucho amor y ruegan una oración en su memoria. Acompañan a Luisa con todo su cariño en este momento.

✝ de ATUCHA, Miguel, q.e.p.d., falleció el 31-5-2026. - Su hijo Miguel junto a sus hijas María y Flor y su nieto Miguel lo despiden con mucho amor y ruegan una oración en su memoria. Acompañan a Luisa en este momento con cariño.

✝ de ATUCHA, Miguel, q.e.p.d., falleció el 31-5-2026. - Sus hijos Miguel, Diego, Jaime y Claudia (as.) y Sebastián y Kristina (as.) y sus nietos María y Flor, Diego y Aucan; Cristóbal, Isabel y Pablo (as.) y Mills y Daphne (as.) y su bisnieto Miguel lo despiden con amor y ruegan una oración en su memoria. Acompañan a Luisa en este momento con mucho cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa