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DE ATUCHA, Miguel

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DE ATUCHA, Miguel, murió el 31-5-2026. - Su hermana Luisa, su sobrino Francisco García del Solar con su hijo Manuel lo despedimos con pena. Abrazamos con amor a sus hijos; a Miguel con sus hijos María, Flor y su nieto Miguel, a Diego con sus hijos Diego, Félix y Aucan, a Jaime y Claudia con sus hijos Cristóbal, Isabel y Pablo, a Sebastián y Cristina con sus hijos Mills y Daphne, a sus sobrinos Massey Jorge, Pablo, Tina, Baltazar y sus familias.

DE ATUCHA, Miguel. - Pedro y Mercedes, Ernesto y Caroline, Victoria, Jorge y Regina y Patricia Nazar Jaucourt despiden al muy querido Miguel, acompañando a sus hijos y a Luisa y rogando oraciones en su memoria.

DE ATUCHA, Miguel. - Su amigo Carlos Angel Mendez (a.) participa con tristeza de su partida y acompaña a su familia con cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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