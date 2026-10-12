SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ de ELIZALDE, Andrea, q.e.p.d., falleció el 11-10-2026. - Carlos Sigwald (h.); sus hijos Victoria, Josefina y Pablo Urquiza Rueda, y Alejo Sigwald Elizalde; sus nietos Jacinto y Beltrán Urquiza despiden a Andrea con gran tristeza, guardando el recuerdo de su alegría y bonhomía para siempre. Sus restos serán inhumados hoy, a las 12.30, en la Recoleta.

✝ de ELIZALDE, Andrea, q.e.p.d., falleció el 11-10-2026. - Sus hijos Sigwald Elizalde: Victoria, Josefina y Pablo Urquiza Rueda, y Alejo; sus nietos Jacinto y Beltrán Urquiza la despiden con inmensa tristeza, con el recuerdo de su alegría, cariño y su consejo, que permanecerá siempre presente. Sus restos serán inhumados hoy, a las 12.30, en la Recoleta.

✝ de ELIZALDE, Andrea, q.e.p.d., falleció el 11-10-2026. - Delfina Sigwald y sus hijos Salvador, Francisco y Lali Bustos y Dolores Moreno del Campo; María Inés Sigwald y sus hijos Pilar, Manuel, Florencía, María y Tomás Muro, despiden con gran tristeza a la tan querida Andrea y rezan en su memoria. Sus restos serán inhumanos hoy a las 12:30 en la Recoleta.

✝ de ELIZALDE, Andrea q.e.p.d., fallecio el 11-10-2026.- Sus hermanos Rufino y Maggie Llorente, Cecilia, Mercedes, Rosario y Francisco Crotto, y Eugenia y Javier Rodriguez Simón, y sus hijos despiden a la entrañable y queridísima Andrea, recordando su alegría, cariño y generosidad. Rezan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 12:30 en la Recoleta.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa