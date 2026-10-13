SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ de ELIZALDE, Andrea. - Florencia y Cristina Leguineche, hijos y nietos despiden con muchísimo cariño a su querida sobrina Andrea.

de ELIZALDE, Andrea. - Mónica de Elizalde y Manuel Crespo, junto con sus hijos Antonio y Cecilia, Candelaria y Rodrigo, y Diego, despiden a la inigualable Andrea con mucho cariño y abrazan a Victoria, Josefina y Alejo, y a los Elizalde Leguineche, en tan triste momento.

✝ de ELIZALDE, Andrea q.e.p.d. - Ana Santamarina, su hija Teodelina Menéndez y Ezequiel Elizondo despiden a Andrea con enorme tristeza y acompañan a Jóse y toda la familia con el cariño de siempre.

✝ de ELIZALDE, Andrea. - Toda la familia Urquiza Rueda la despide con cariño y abraza a Josefina, Victoria y Alejo.

✝ de ELIZALDE, Andrea, q.e.p.d. - Mónica Vilela, Peque Fonrouge y Verónica Rosas Cobo despiden a su querida Andrea y ruegan una oración en su memoria.

✝ de ELIZALDE, Andrea, q.e.p.d., falleció el 11-10-2026. - Los Rodríguez Simón despiden con mucho cariño a Andrea y acompañan con afecto a Euge y Cato, los Elizalde y los Sigwald.

Avisos fúnebres

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