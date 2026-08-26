SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DE LA TORRE, Sofia, q.e.p.d. - La Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz Campana y Zárate participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia.

de la TORRE, Sofía. - Titi, tantas anécdotas y momentos compartidos, te despedimos con mucho cariño. Edu, te abrazamos con mucha fuerza y estamos con vos y tu familia en este doloroso momento. Mariano, Victoria, Pilar y Sofía.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa