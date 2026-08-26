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DE LA TORRE, Sofia
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DE LA TORRE, Sofia, q.e.p.d. - La Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz Campana y Zárate participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia.
de la TORRE, Sofía. - Titi, tantas anécdotas y momentos compartidos, te despedimos con mucho cariño. Edu, te abrazamos con mucha fuerza y estamos con vos y tu familia en este doloroso momento. Mariano, Victoria, Pilar y Sofía.
Aviso publicado en la edición impresa
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