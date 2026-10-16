SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DE LA VEGA, Pablo Antonio, falleció el 14-10-2026. - María Silvia Catterino y su hija Valentina Bunge despiden con todo cariño a Pablo, ruegan una oración en su memoria y acompañan en este triste momento a Susana Ibáñez, Lia y Coni, Pablo y Facundo y a toda la familia De la Vega.

✝ DE LA VEGA, Pablo Antonio, 14-10-2026. - Alicia R. Degano y familia despiden con profundo dolor a Pablo y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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