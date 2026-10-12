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DE LÉVIS-MIREPOIX, Antoine

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

de LÉVIS-MIREPOIX, Antoine, duque de Lévis-Mirepoix y de San Fernando Luis, se durmió en la paz del Señor, en Colón, Pcia. Bs. As., el 10 de octubre de 2026. - Isabelle de Lévis-Mirepoix; sus hijos Ysende y Franck, Guillaume y Antonella, y sus queridos nietos Jess, Hugo, Lutétia y Clélia lo despiden con profundo amor e invitan a familiares y amigos a la misa que se celebrará en su memoria el jueves 15 de octubre, a las 18, en la parroquia San Martín de Tours, CABA.

Avisos fúnebres
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