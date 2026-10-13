SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ de LÉVIS-MIREPOIX, Antoine, duque de Lévis-Mirepoix y de San Fernando Luis. - Sus primos hermanos Nazar de Jaucourt: Pedro y Mercedes, María Teresa, Ernesto y Caroline, Victoria, Jorge y Regina y Patricia despiden al muy querido Antoine con mucha tristeza y acompañan a Isabelle, Ysende y Franck, Guillaume y Antonella e hijos con mucho cariño, rogando oraciones en su memoria.

✝ de LÉVIS-MIREPOIX, Antoine, duque de Lévis-Mirepoix y de San Fernando Luis, q.e.p.d. - El Círculo de Armas participa con dolor el fallecimiento de su socio y pide oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres

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