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DE PALOL, Asunción Francisco Bosch de
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ de PALOL, Asunción Francisco Bosch de, q.e.p.d., 27-10-2026. - Sus hijas Asunción, Nuria y Dario; sus nietas y bisnieta; hermanas y sobrinos participan con tristeza su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos descansan en el Cementerio Parque Memorial.
Aviso publicado en la edición impresa
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