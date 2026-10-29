SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ de PALOL, Asunción Francisco Bosch de, q.e.p.d., 27-10-2026. - Sus hijas Asunción, Nuria y Dario; sus nietas y bisnieta; hermanas y sobrinos participan con tristeza su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos descansan en el Cementerio Parque Memorial.

Avisos fúnebres

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