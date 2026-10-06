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DE RIOJA, Nidia E.,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

de RIOJA de FERNÁNDEZ LONG, Nidia E., q.e.p.d., falleció el 5-10-2026. - Su hijo Marcelo y Pumpy, sus nietos Cecilia, Sofía, Manuel y Martina, sus bisnietos Lucio, Hilario, Luisa, Nina, Faustina, Beltrán y Calixta despiden agradecidos a la madre, abuela y bisabuela que tanto amor le dio a toda su familia.

de RIOJA de FERNÁNDEZ LONG, Nidia E., q.e.p.d. - El directorio y personal de Pentamar S. A. despiden a la madre de su presidente Ing. Marcelo Fernández Long, y acompañan a él y a su familia con sus oraciones.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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