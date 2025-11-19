LA NACION

DE TEZANOS PINTO DE NOEL, Mónica

DE TEZANOS PINTO de NOEL, Mónica, q.e.p.d. - Juan Carlos Nougués participa con tristeza su fallecimiento y acompaña a Carlos y familia con oraciones.

DE TEZANOS PINTO de NOEL, Mónica. - Sus amigos de la UCA y de la vida: Alejandro Ardigó, Juan Mugaburu, Edgardo Hilaire, Luis Graziani, Carlos Prati, Marcelo Fernández Long, Raúl Paillot, Alberto Tarasido, Ricardo Gattoni y Boby Debernardi participan con mucha pena la partida de Mónica y acompañan al querido Charos y a sus hijos en este triste momento.

DE TEZANOS PINTO de NOEL, Mónica. - Patricia y Tito Quirno con sus hijos Sofía (a.), Norberto y María y Federico y sus nietos Nico y Rufi te despiden con inmensa tristeza y abrazan muy fuerte a Carlos y sus hijos.

DE TEZANOS PINTO de NOEL, Mónica, q.e.p.d. - Nos cuidaste en la tierra ahora hacelo desde el cielo. Su marido Carlos, sus hijos Carlos y Sole, Fran y Mariana, Sole y Fer, Mili y Tincho, Nico y Celi y sus nietos Titi, Fela, Marino, Delfín, Angus y Atina.

DE TEZANOS PINTO de NOEL, Mónica. - Alfredo Caprile, sus hijos Martín (a.) y Milagros Noel, Carolina, Federico (a.) y Micaela Galtieri (a.), junto a sus nietos Marino (a.) y Delfín (a.) acompañan a Carlos y al resto de la familia Noel en este doloroso momento.

