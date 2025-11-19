SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† de TEZANOS PINTO, Mónica, q.e.p.d. - Con profunda tristeza el directorio del Banco Supervielle acompaña a Carlos, quien fuera su colaborador tantos años, en este doloroso momento.

† de TEZANOS PINTO, Mónica, q.e.p.d. - Patricio, Jacques, Matías y Natasha Supervielle acompañan con mucho cariño a Carlos e hijos en este triste momento.

