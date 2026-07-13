SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DEJEAN DEL CASTILLO, Angélica Agustina Beatriz, q.e.p.d. - Madre querida, tus hijos María Belén, desde el cielo, Gloria y Marcelo, te despedimos con nuestro amor y gratitud eternos. Invitamos a despedirla hoy, en el Cem. de La Recoleta a las 14.30.

✝ DEJEAN DEL CASTILLO, Angélica Agustina Beatriz (Betty). - Tu sobrina Marisa Inés Dejean, tu sobrino político Carlos Raimundo Cartier y Agustina y Raymundo, te despiden con mucho dolor, agradeciéndote todo el cariño recibido. Vamos a extrañar tu ejemplo, tus anécdotas y tu presencia.

Avisos fúnebres

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