Qué se sabe de la muerte de Jayden Adams, el jugador que disputó el Mundial con Sudáfrica

Jayden Adams, jugador de la selección de Sudáfrica, falleció este sábado a los 25 años. El mediocampista participó del actual Mundial 2026 y jugó la mayoría de los minutos para un combinado que se despidió en 16avos de final contra Canadá.

Tras pasar dos semanas de la eliminación de Sudáfrica, la noticia del fallecimiento de Adams generó una fuerte consternación entre sus compañeros de selección y Mamelodi Sundowns, su actual equipo. Según se conoció, el futbolista fue encontrado muerto en una vivienda en Schotschekloof, un barrio del centro de Ciudad del Cabo.

Jayden Adams tenía 25 años CARL DE SOUZA - AFP

Aunque se desconocen los motivos de su fallecimiento, la familia y los representantes del futbolista indicaron que el hecho se dio apenas dos semanas después de la muerte de su abuela, Marianna Adams, mientras él estaba disputando la actual Copa del Mundo en los Estados Unidos.

“Se están investigando las circunstancias que rodean este incidente”, declaró a la AFP el portavoz de la policía de la Provincia del Cabo Occidental, FC van Wyk.

Horas más tarde de oficializarse la noticia, Brendine Johnson, uno de sus agentes que manejaba su carrera profesional, contó que tenía diálogo constante con el jugador y hasta lo notaba compenetrado con el hecho de volver al ruedo con su equipo.

Jayden Adams jugó los cuatro partidos de Sudáfrica en el Mundial Instagram

“El jueves hablamos; estaba ilusionado por volver y ganar la Liga de Campeones de África. Sabía lo que le esperaba y estaba preparado. No perdía el tiempo fuera, sino que lo pasaba en casa con su familia. Por eso, en este momento, no encuentro palabras. Sí, puedo confirmarles que nos ha dejado. Nadie se lo esperaba”, sintetizó Johnson en medio de un profundo shock.

Otro testimonio que consternó a la comunidad fue el de su esposa, Aqueelah Chloe Adendorf. En un largo posteo, al cual se agregó una historia temporal con su hija, la mujer indicó: “Una parte de mi corazón se fue contigo, y llevaré tu amor conmigo para siempre. Hasta que nos volvamos a encontrar, te extrañaré cada día. Descansa tranquilo, mi ángel. Te amo por siempre".

El sentido mensaje de Aqueelah Chloe Adendorf para Jayden Adams Captura Instagram (@aqueela_x)

El video de Jayden Adams en el Mundial que encendió las alarmas

Mientras la delegación de Sudáfrica festejaba la victoria por 1-0 contra Corea del Sur, la imagen de Jayden Adams distaba mucho de la euforia de sus compañeros. El video se queda con todo el jolgorio de la parcialidad africana y apenas, de fondo, se lo ve al futbolista, con su camiseta número 23, sentado, apático, sin participar de los festejos generalizados.

Se cree que esa conducta estuvo asociada a la muerte de su abuela, quien había fallecido días antes y había generado un fuerte sacudón en el ánimo del jugador, que seguía concentrado en el Mundial y no podía despedirse de su ser querido.

El video Jayden Adams que encendieron las alarmas

En aquel momento, la actitud de Adams pasó de largo y no estuvo bajo la lupa. Luego de consumarse su fallecimiento, el video quedó como una prueba cabal de que el jugador no se sentía parte de aquella gesta deportiva.

La carrera de Jayden Adams

Con apenas 25 años, en uno de los mejores momentos de su carrera profesional, Jayden Adams había cobrado cierta notoriedad en el plano local de Sudáfrica. Al ser titular en los partidos que disputó su selección en el mundial, el mediocampista tenía en sus planes un cambio de aire para expandir sus conocimientos.

Su carrera solamente tuvo dos equipos: Stellenbosch FC y el Mamelodi Sundowns. En el primer elenco debutó profesionalmente e hizo sus primeras armas. En el otro, se jerarquizó al vestir la camiseta del mejor equipo de Sudáfrica.

El comunicado sobre la muerte de Adams

“El Presidente y la familia Motsepe, la Junta Directiva, el Cuerpo Técnico, los jugadores, la Gerencia, el personal, los aficionados del Mamelodi Sundowns FC y toda la Nación Amarilla expresan sus más sentidas condolencias a la familia y amigos en estos momentos de duelo por la pérdida de Jayden”, expresó la cuenta oficial de los Sundowns, quienes lamentaron esta triste noticia.