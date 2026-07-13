Barcelona apura al Atlético de Madrid por Julián Alvarez, y Arsenal se mete en la disputa por el pase

A 20 días de haber declarado que lo mejor era “una transferencia” porque tiene “un sueño por cumplir”, el futuro de Julián Alvarez continúa en una nebulosa que seguramente se empezará a disipar una vez concluido el Mundial. Tras aquella toma de posición, el delantero que hizo el segundo gol del 3-1 a Suiza no quiso volver a referirse al tema, priorizó enfocarse en la actualidad de la selección argentina.

Si bien no entró en precisiones, el sueño de Alvarez es incorporarse a Barcelona, mientras que Atlético de Madrid sigue mostrándose cerrado a mantener cualquier tipo de negociaciones por su venta. Y se remite a la cláusula de rescisión: 500 millones de euros, una cifra que ningún club está dispuesto a pagar.

Mientras sigue adelante en el Mundial con la Argentina, el futuro de Alvarez en el nivel de clubes es una incógnita Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

De acuerdo con informes de la prensa catalana, Barcelona le hizo llegar al Atlético una oferta por 100 millones. Otra propuesta fue dinero y el pase de Ferrán Torres. Cada parte también quiere marcar la cancha por la vía mediática. Presente en el Mundial, el presidente del Barça, Joan Laporta, desde Dallas intentó emplazar al Atlético: “No estamos para bailar al ritmo de los demás, somos nosotros quienes vamos a establecer los tiempos. Hemos presentado una oferta que no estará abierta indefinidamente. En el momento oportuno anunciaremos hasta cuándo es válida”.

Laporta ratificó el interés por contar con la Araña: “Hemos formulado la voluntad por fichar a un jugador que le gusta muchísimo al entrenador y a la dirección deportiva. Creo que es un futbolista excepcional. Mantenemos nuestra oferta, a pesar de que representa una inversión financiera muy importante”. El dirigente confirmó que mantuvo conversaciones con Miguel Gil Marín, uno de los accionistas mayoritarios del club colchonero: “La comunicación fue muy clara y positiva, como siempre. Le indiqué que a partir del momento en que encontraran un reemplazo [de Alvarez], la oferta sería válida. Por el momento, las cosas no han evolucionado”.

Joan Laporta, el presidente de FC Barcelona Captura de Video

Barcelona ya no tiene a Robert Lewandowski, que emigró a la MLS, y contrató a los delanteros Anthony Gordon, titular en la selección de Inglaterra, y a Karim Adeyemi, procedente de Borussia Dortmund, por 22 millones de euros, más otros cinco millones en variables. Laporta informó que Raphinha no será transferido.

Desde los Estados Unidos, donde asiste con su familia a los partidos de la Argentina con la camiseta de su hijo Giuliano, Diego Simeone dijo que sigue contando con Julián para su proyecto: “Es el jugador que tenemos pensado para generar juego alrededor suyo. Es un futbolista extraordinario, sus números hablan por sí solos. Yo no puedo decir nada más porque se ha comportado bien como persona. Es un chico que ha trabajado de la mejor manera siempre, para el bien del equipo”.

Julián Alvarez manifestó el deseo de dejar el Atlético de Madrid y ser transferido Jose Breton - AP

En la puja por Alvarez también está Arsenal, que por estas horas cerrará la operación por Leandro Trossard a Besiktas por 20 millones de euros. El campeón de la Premier League intensificará las gestiones por el cordobés ante la negativa de Paris Saint-Germain a transferir a Bradley Barcola. El entrenador Mikel Arteta dio su aprobación y el optimismo del club inglés pasa por el estrecho vínculo que mantiene el director deportivo Andrea Berta con el Atlético de Madrid, donde ya desempeñó esa función.

Según The Independent, Arsenal está dispuesto a estirarse hasta los 105 millones por Alvarez, que no rechaza la posibilidad de volver a Inglaterra, pero tiene por prioridad jugar en Barcelona.

Todas estas posibilidades quedarán en suspenso hasta el domingo, cuando el final del Mundial empezará a arrojar luz sobre el futuro del delantero cordobés.