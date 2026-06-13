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DEL CARRIL, Diego

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DEL CARRIL, Diego, q.e.p.d. - Sus amigos Martín y Cris, Juan y Vicky acompañan a Mili, Diego, Rocío y sus familias en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

DEL CARRIL, Diego, q.e.p.d. - Mariana Bello y Javier Obligado, sus hijos Carolina, Carlos y Pastor despiden al querido Diego y acompañan a su familia con todo cariño.

del CARRIL, Diego, q.e.p.d. - El directorio de Everlinks S.A. y el Consejo de Propietarios del Club de Campo Everlinks despiden a Diego del Carril, socio fundador de nuestra comunidad, y acompañan a Elina, Rocío, Diego (h.) y a toda su familia en este momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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