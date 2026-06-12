La UBA habilitó a alumnos de cinco colegios a entrar al CBC con materias ya aprobadas

La Universidad de Buenos Aires (UBA) aprobó a través de una resolución de su Consejo Directivo un nuevo sistema de equivalencias que permitirá a los egresados de sus colegios preuniversitarios ingresar a carreras de grado y pregrado con materias del Ciclo Básico Común (CBC) ya aprobadas.

La medida alcanza a los graduados del Colegio Nacional de Buenos Aires, la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, la Escuela de Educación Técnico Profesional de Nivel Medio en Producción Agropecuaria, la Escuela de Educación Técnica de Nivel Secundario y el Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE), según dicta la resolución a la que accedió LA NACION.

De esta manera, los estudiantes que hayan completado sus estudios secundarios en esos establecimientos podrán solicitar el reconocimiento automático de determinadas asignaturas del CBC, siempre que se inscriban en una carrera de la UBA. El trámite deberá realizarse ante la facultad elegida, indicaron fuentes de la casa de estudios.

La cantidad de materias reconocidas variará según la escuela. Por ejemplo, en el caso del Nacional Buenos Aires, el Pellegrini y el ILSE, se incluyen asignaturas como Introducción al Pensamiento Científico, Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado, Matemática, Física, Química, Biología, Historia Económica y Social General, Filosofía, Psicología y Sociología.

Otras materias son: Economía, Principios de Derechos Humanos y Derecho Constitucional, y Trabajo y Sociedad.

Según se argumentó, las equivalencias se otorgan porque los planes de estudio de esos establecimientos cubren contenidos considerados equivalentes a los esperados por el CBC. Las materias reconocidas deberán quedar registradas en los sistemas académicos y en los certificados analíticos.

El estudiante deberá presentar ante la facultad la constancia de inscripción al CBC y el título secundario legalizado correspondiente.

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