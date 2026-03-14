SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DEL CARRIL, Enrique Vicente, q.e.p.d., falleció el 12-3-2026. - El consejo de dirección, las autoridades del departamento de derecho judicial, de la maestría en magistratura y derecho judicial, de la carrera de abogacía, profesores, alumnos y graduados de la maestría y de la carrera y toda la comunidad académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral participan con pesar el fallecimiento de su querido profesor, miembro del Consejo Académico de la Maestría en Magistratura y Derecho Judicial. Siempre se lo recordará con cariño y agradecimiento. Acompañan a su hijo Enrique, graduado y profesor de nuestra facultad y a toda su familia y piden una oración por su eterno descanso.

✝ DEL CARRIL, Enrique Vicente, q.e.p.d. - Pepe y Celina Clariá participan con mucha tristeza el fallecimiento de su querido amigo. Acompañan a Marta y familia en este duro momento. Te vamos a extrañar mucho.

✝ del CARRIL, Enrique Vicente, q.e.p.d., 13-3-2026. - Sus socios y amigos Santiago Zavalía y Magda, Alejandro Colombres y Carolina, Gonzalo Vayo y Gabriela, Ana Llorente y Ramiro, Diego Diaz Valdez y Ceci, Pablo Semenzato y Luz, Manuel Perez Taboada y Mechi junto a todos los abogados y colaboradores del Estudio despiden al gran Enrique. Que la Virgen te reciba en sus brazos y goces de la paz y luz eterna. Acompañamos a Marta y a los chicos con amor.

✝ DEL CARRIL, Enrique Vicente, q.e.p.d. - Pepe y Delia Sojo de Isasi, hijos y nietos lo despiden con mucha tristeza y acompañan con cariño a Marta y los chicos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa