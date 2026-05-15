Giro de Italia: una caída múltiple en la última curva y el aficionado que atemorizó al pelotón en una rotonda

La sexta etapa del Giro de Italia vivió este jueves dos momentos de alta tensión. Primero, al paso por Brusciano, cuando una persona bajó al camino en repetidas ocasiones con la idea de tirar a los ciclistas al paso por una rotonda y llegó a empujar deliberadamente a algunos del pelotón, mientras otra persona lo grababa sonriente con su teléfono. Y en la última curva, una múltiple caída en un trayecto adoquinado generó que varios de los favoritos para ganar el sprint perdieran toda su chance.

El italiano Davide Ballerini evitó ser uno de los afectados en esos últimos 300 metros en el que casi 10 participantes que iban al frente quedaron desparramados en el suelo y logró su primera victoria en una gran vuelta, mientras que el portugués Afonso Eulálio se mantuvo como líder de la clasificación general.

Varios competidores quedaron desparramados a 300 metros del final de la sexta etapa del Giro de Italia Captura de video

Ballerini superó estrechamente a Jasper Stuyven en un sprint masivo sobre un trayecto mayormente llano (aunque resbaladizo por momentos por lloviznas) de 142 kilómetros, desde Paestum hasta la ciudad portuaria de Nápoles. Pero en esa última curva, casi en U hacia la línea de meta, varios corredores se cayeron delante al tomar la parte externa y provocaron que otros también se desplomaran por llevárselos por delante o no poder frenar a tiempo.

Incluso, Paul Magnier, quien ya venció en dos embalajes a la meta en este Giro de Italia, quedó frenado entre bicicletas y rivales caídos. Logró mantenerse sobre su rodado y avanzó, acelerando con fuerza para superar a ocho corredores en una corta distancia y terminar tercero. Casi otra victoria en ese contexto, afortunadamente sin lesionados.

🔻 A late crash taking out most of the favourites, leading to a 1v1 between cobble specialists



🔻Una caduta taglia fuori i velocisti più attesi, sfida palpitante a due per il successo.



⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro#GirodItalia pic.twitter.com/gVSKBECkRb — Giro d'Italia (@giroditalia) May 14, 2026

Pudo ser mucho peor en Brusciano. “Respeta a los ciclistas. Respeta la carrera. Respeta el Giro de Italia. Fans, tifosi: los queremos al borde de la carretera. Queremos su entusiasmo, queremos que animen a los ciclistas, queremos que se vistan como flamencos. Pero hay una línea que no se debe cruzar. No seas como este chico”, fue el comunicado que lanzó la organización después de compartir las imágenes en la que un joven quiso generar caídas.

Primero, intentó empujar a otra persona (que luego sería cómplice) sobre el pelotón que pasaba por una rotonda y luego se metió en el camino para obstaculizar a los ciclistas. Algunos pensaron inicialmente que quería saludarlos.

Un joven se metió en el camino y quiso derribar a algunos ciclistas en medio de la sexta etapa del Giro de Italia Captura de video

Pero a medida que repitió la escena todo empeoró: recibió gestos de reprobación, algún participante amagó con golpearlo y terminó poniendo un pie para intentar derribar a uno y buscó tirar a otro. A su lado, algunos filmaban. Otros, reían. Muchos, sólo miraban.

La conducta agresiva de ambos jóvenes, pero especialmente de uno de ellos, motivó que el Giro de Italia advirtiera sobre esos hechos y contactaran a la seguridad de la zona para saber si era posible identificarlos.

Respect the riders. Respect the race. Respect the #GirodItalia



🫶 Fans, Tifosi. We love you on the roadside. We love your enthusiasm, we love that you cheer on the riders, we love that you dress like flamingos.



❌ But there's a line not to cross. Don't be like this guy. pic.twitter.com/iO7wJNkUOa — Giro d'Italia (@giroditalia) May 14, 2026

En lo estrictamente deportivo, Eulálio, que se vistió de rosa desde el miércoles, se mantuvo con dos minutos y 51 segundos de ventaja sobre el español Igor Arrieta en la clasificación general, con el italiano Christian Scaroni a 3m34s en el tercer puesto. El colombiano Egan Bernal es el latinoamericano más destacado en la tabla general: está a 6m18s.

La séptima etapa, este viernes, es larga y exigente, y la batalla por el liderazgo debería encenderse en el primer duelo de montaña. Será no sólo la más larga del Giro de este año, con 244 kilómetros, sino que además termina con una subida al famoso y temido Blockhaus.

La edición 109° del Giro de Italia masculino terminará el 31 de mayo en Roma.