El momento en que un hombre sale volando durante un fuerte temporal en India

Un hombre sobrevivió después de quedar suspendido en el aire junto a un techo metálico que fue arrancado por un fuerte temporal en el estado de Uttar Pradesh, en India, y caer desde unos 15 metros de altura.

El episodio quedó grabado en video, se viralizó en redes sociales y ocurrió en medio de un devastador temporal que dejó decenas de muertos en la región. La víctima fue identificada como Nanhe Miyan, un hombre de 50 años.

El momento en que un hombre sale volando junto a un techo durante un fuerte temporal en India

Según informó la cadena india NDTV, el hecho ocurrió el miércoles, cuando fuertes ráfagas de viento golpearon un salón de bodas en construcción donde el hombre intentaba resguardarse. Miyan se aferró a una cuerda unida a una gran estructura de chapa para evitar que el viento se la llevara. Sin embargo, la intensidad de la tormenta terminó arrancando por completo el techo metálico y elevándolo varios metros en el aire.

Las imágenes difundidas en redes muestran el momento exacto en que la estructura sale despedida mientras el hombre permanece colgado de ella en pleno temporal. Segundos después, cayó en un campo cercano.

Tras la caída, el hombre sufrió fracturas en brazos y piernas, junto con otras heridas de menor gravedad

“Estaba sostenido a una altura de alrededor de 15 metros. No sé dónde caí. Me desplacé también a una larga distancia”, relató Miyan desde el hospital donde fue internado. También explicó que intentó sujetarse con fuerza a la cuerda porque creyó que eso podría protegerlo, aunque finalmente el viento terminó rompiéndola.

Tras la caída, el hombre sufrió fracturas en brazos y piernas, junto con otras heridas. Personas que se encontraban cerca del lugar lo auxiliaron y lo trasladaron a un nosocomio privado, donde permanece estable.

X2Twitter.com VglTXfx-kkmWsnLJ 568p

Un funcionario local confirmó que las autoridades visitaron a la víctima y prometieron brindarle asistencia estatal. “Las autoridades le proporcionarán toda la ayuda posible”, señaló un representante citado por medios indios.

El episodio ocurrió en medio de un fuerte sistema meteorológico que azotó varias zonas de Uttar Pradesh con tormentas eléctricas, lluvias intensas y ráfagas destructivas. Según la agencia Press Trust of India (PTI), al menos 89 personas murieron, 53 resultaron heridas y decenas de viviendas y comercios sufrieron daños.

Un fuerte sistema meteorológico azotó varias zonas de Uttar Pradesh

Las autoridades también reportaron la muerte de 114 cabezas de ganado y graves destrozos en distintos distritos del estado, especialmente en Prayagraj, Fatehpur, Mirzapur y Bareilly. Tras la tormenta, el ministro principal de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, ordenó a todos los distritos enviar reportes periódicos sobre los daños y acelerar el pago de compensaciones y las tareas de asistencia para las familias afectadas.