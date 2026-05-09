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DEL RINCÓN, Ángel,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DEL RINCÓN, Ángel, q.e.p.d., falleció el 7 de mayo de 2026, a los 98 años de edad. - Sus hijos Fernando y Miguel, su nuera Evelina, sus nietos Mercedes, Macarena, Rodrigo, Candela, Juan Bautista, Jeronimo, Santiago, Juan Francisco, y sus bisnietos Juana, Catalina y Cruz, despiden con inmenso amor a quien fue guía y ejemplo de toda una familia.

DEL RINCÓN, Ángel. - Juan y Julia Capelli, sus hijos María Victoria, Juan Francisco y Macarena del Rincón, Sofía y su nieto Cruz acompañan a su familia en el dolor. Que descanse en paz.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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