SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DELEONARDIS, Aníbal Luis, q.e.p.d., falleció el 26 de febrero de 2026. - Hay personas que pasan por la vida y dejan una huella imborrable; vos fuiste una de ellas. Tus hijas, hijos políticos, nietos, hermanos y tus incondicionales amigos te despedimos, sabiendo que fuiste un ser sin igual. ¡Hasta siempre, Aníbal!

DELEONARDIS, Aníbal L., q.e.p.d., falleció el 26-2-2026. - Alejandro y Estela Luppi y sus hijos participan el deceso de su querido amigo Aníbal y acompañan a sus deudos en este penoso trance.

✝ DELEONARDIS, Aníbal Luis q.e.p.d., falleció el 26-2-2026. - El Centro de Graduados del Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown participa el fallecimiento de su distinguido socio vitalicio y quién fuera secretario de la institución. Rogamos una oración en su memoria.

✝ DELEONARDIS, Aníbal Luis, Ing., q.e.p.d. - José Claudio y Rita Escribano despiden a tan querido amigo y acompañan a sus hijas y nietos en el dolor.

