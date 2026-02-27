SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DELEONARDIS, Aníbal. - Hernán, Alejandra, Tomy, Lara y Paco Martinsen despiden con mucha tristeza, cariño y agradecimiento al abuelo Aníbal, por tantos años compartidos. Acompañamos a Luli, Mary y a toda la familia con un fuerte abrazo.

