LA NACION

DELLA PAOLERA, José Luis

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DELLA PAOLERA, José Luis. - Querida Sofía lamentamos enormemente la partida de José, te abrazamos con todo el cariño que te tenemos. Tus primas Magdalena, Teresita y Mercedes Tedin Uriburi.

Avisos fúnebres
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Aviso publicado en la edición impresa

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