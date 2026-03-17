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DELLA PAOLERA, José Luis
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
DELLA PAOLERA, José Luis. - Querida Sofía lamentamos enormemente la partida de José, te abrazamos con todo el cariño que te tenemos. Tus primas Magdalena, Teresita y Mercedes Tedin Uriburi.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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