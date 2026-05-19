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DEVOTO, Catalina,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DEVOTO de DIANTI, Catalina, q.e.p.d. - Josefina y Benito Nazar Anchorena, Gladys y Gregorio Romero Areco, Elisabeth y Alfredo Mac Laughlin, Ema Macias, Alejandro y María Fano, Beatriz Richards, Oscar y Liliana Iavicoli y Gloria y Gerardo Palacios Hardy participan su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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