DEVOTO, Catalina,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DEVOTO de DIANTI, Catalina, q.e.p.d. - Josefina y Benito Nazar Anchorena, Gladys y Gregorio Romero Areco, Elisabeth y Alfredo Mac Laughlin, Ema Macias, Alejandro y María Fano, Beatriz Richards, Oscar y Liliana Iavicoli y Gloria y Gerardo Palacios Hardy participan su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

Avisos fúnebres

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