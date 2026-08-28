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DI BELLO, Leandro Emilio,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DI BELLO, Leandro Emilio, q.e.p.d., falleció el 26-8-2026. - Alberto Ricardo Dalla Vía participa con dolor el fallecimiento de su querido compañero y abanderado de la promoción 32 del LMGSM y ruega por la paz de su alma.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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