SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DI BELLO, Leandro Emilio, q.e.p.d., falleció el 26-8-2026. - Alberto Ricardo Dalla Vía participa con dolor el fallecimiento de su querido compañero y abanderado de la promoción 32 del LMGSM y ruega por la paz de su alma.

Avisos fúnebres

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