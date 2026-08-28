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DI BELLO, Leandro,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DI BELLO, Leandro, q.e.p.d. - Inés Guarna Ocampo, sus hijos Juan Cruz y Jose, Delfina y Mon, Marcos y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con muchísimo cariño a sus hijas Mane y Pachi, a su mamá Clara y a su hermana Rox y a toda su familia en este doloroso momento. Lo despedimos con enorme tristeza y guardaremos siempre el recuerdo de tantas alegrías compartidas.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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