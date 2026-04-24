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DI GIANO, Eleonora
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DI GIANO de MARTELLI, Eleonora (Lelé) q.e.p.d., falleció el 22-4-2026. - Su marido Ricardo Martelli; sus hijos María Paz y Diego, Camila y Miguel, Ricardo y Rosario y Pilar y Santiago; sus nietos, Tomás, Ignacio, Sofía, Salvador, Toribio, Ricardo, Benjamín, Gregorio y Joaquín participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración por su eterno descanso. - LAZARO COSTA, Tel. 5145-7557
Aviso publicado en la edición impresa
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