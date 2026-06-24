Un testigo confirmó que trasladó dólares desde la oficina de Piccirillo a la casa de Martín Migueles

Un testigo confirmó ante la Justicia que trasladaba dólares desde las oficinas de Elías Piccirillo a la casa de su exsocio, Martín Migueles. Marcelo Leguizamón, alias “Pan Dulce”, fue citado a declarar porque aparecía mencionado en los chats de la pareja de Wanda Nara.

Ante el fiscal Franco Picardi, que tiene delegada la investigación sobre el rulo financiero y el SIRA, Leguizamón dijo que trasladó fajos de dinero al menos dos veces. Según fuentes que participaron de la declaración, el testigo aseguró que recibió el dinero de manos de la secretaria de Piccirillo y se lo llevó a Migueles.

Leguizamón, según otras fuentes de la causa, trabaja como cadete y hacía ese tipo de delivery a pedido de Migueles. Fue citado a declarar como testigo porque es una de las personas que aparecía en el teléfono del financista.

Migueles fue allanado tres veces en la causa contra Piccirillo por el operativo ilegal que derivó en la detención de Francisco Hauque. En uno de esos procedimientos, le secuestraron varios teléfonos, computadoras, y tres tablets. Ese día, el empresario llegó a su casa cuando la Prefectura ya estaba adentro, entregó su celular y hasta aportó su clave.

Migueles y Piccirillo tenían hasta ese momento una relación casi familiar. Compartían cumpleaños, fiestas, y reuniones familiares. Ese vínculo estrecho se mezclaba, todo el tiempo, con los negocios.

En el caso del rulo financiero, ambos aparecen vinculados a Arg Exchange, un casa de cambio que funcionaba en la City. Entre enero y diciembre de ese año de 2023, en pleno cepo, esa agencia compró más de 250 millones de dólares a distintas entidades y vendió una cantidad similar. La cifra exacta, entre el 26 de enero y 19 de diciembre, fue de US$251.933.029, según los registros a los que accedió LA NACION.

En 2022, Picirillo adquirió el 90 por ciento de las acciones de Arg Exchange. El accionista minoritaria era Matías Bocca, un nombre que se repite en otras agencias. Y como presidente ya estaba Migueles.

El casamiento de Jesica Cirio y Elías Piccirillo AF

Este lunes también declaró en la causa una mujer que trabajaba en esa casa de cambio y confirmó el vínculo directo con Piccirillo. Rocio Ávila aseguró que el financista era su jefe directo.

El tercer testigo que declaró esta semana es un chofer que trabaja para Piccirillo en la época que estaba en pareja con Jésica Cirio. Según las fuentes consultadas por LA NACION, habló de traslados a bancos y financieras.

Más testimonios

La ronda de testigos continuará este miércoles con dos funcionarios de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El fiscal Picardi quiere que amplíen las respuestas que enviaron por escrito sobre el circuito de aprobación del SIRA. “Los funcionarios que suscribieron las respuestas se encuentran en mejores condiciones de explicar el alcance técnico de la información proporcionada”, justificó al pedir su declaración.

Según consta en el expediente, ARCA informó en dos oportunidades que la operatoria del SIRA era de carácter “sistémico”, precisando que en el seno del organismo no existían usuarios habilitados para operar el sistema y que la totalidad de las interacciones se realizaban mediante procedimientos informáticos automatizados.