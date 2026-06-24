Vaca Muerta, tecnología y el fenómeno Messi: la ciudad que está desplazando a Miami como centro de atención de los argentinos

DALLAS (enviado especial).- La zona metropolitana de Dallas-Fort Worth incluye también a Arlington, donde la selección argentina venció el lunes a Austria y donde volverá a jugar este sábado para cerrar su fase de grupos en el Mundial 2026.

Metroplex, tal como se conoce esta área con casi 8 millones de habitantes, se puede recorrer a través de sus impresionantes autopistas en menos de una hora, desde el centro hacia cualquier barrio en las afueras. Es la sexta ciudad más rica de los Estados Unidos y se ha transformado en un imán para ejecutivos y empresas argentinas que aprovechan su potencialidad: tiene una vez y media el PBI de la Argentina.

En plena efervescencia mundialista y con la ciudad colmada de argentinos por una semana, LA NACION se encontró con Federico Tagliani y Gabriela Smith, integrantes del Capítulo Dallas de la Cámara Argentina de Comercio Argentina-Texas en la apacible localidad de Southlake, un suburbio cerca del aeropuerto de Dallas-Fort Worth.

Ambos cuentan cómo creció el número de empresas argentinas que buscan oportunidades en Texas, el estado que, si fuera un país, sería la octava economía del mundo, por encima de Rusia, Italia o Brasil.

Tagliani y Smith en Southlake Town Square, que se consolida como el principal motor comercial y punto de encuentro en el norte de Texas Matías Boela

Perfiles

La mayoría de sus nuevos socios están vinculados a la tecnología y quieren conectarse con el mercado norteamericano para expandir el negocio en busca de inversores. Aunque sin dudas la estrella es el fenómeno Vaca Muerta, que se ha convertido en un verdadero imán para las inversiones.

“El argentino usa su flexibilidad habitual y aumenta la escala apropiándose un poco de América Latina en un territorio que tradicionalmente ha sido dominado por los mexicanos”, destaca Tagliani, que es también director de Possumus, una empresa tecnológica fundada en San Rafael, Mendoza.

En el oeste de Texas está ubicada la cuenca Permian, que tiene el yacimiento de petróleo y gas más grande de los Estados Unidos y es de los más importantes del mundo. “Acá hay mucho know-how de empresas que ahora ponen la mira en Vaca Muerta”, dice Tagliani.

Federico Tagliani, presidente del Capitulo Dallas de la ATCC y director de Possumus Matías Boela

Las firmas argentinas están presentes en Texas desde hace años, pero desde 2021, después de la pandemia, se notó un crecimiento. “Hubo un despertar de esta zona en los últimos años. Y creo que todavía está en sus inicios”, señala Smith, abogada residente en Dallas desde 2012 y fundadora de GNS Law.

Ambos destacan que todas las semanas hay una compañía nueva que se suma al grupo de WhatsApp de la cámara. Los perfiles abarcan principalmente los sectores de tecnología y energía. Pero también buscan incentivar la llegada de otros rubros, como por ejemplo alimentos y bebidas, ya que la Argentina tiene una gran capacidad productiva.

Hacer negocios en Texas

La hospitalidad sureña es cierta. La viven los argentinos que están de visita estos días por el Mundial. Pero también se aplica a los negocios. Tagliani asegura que “si te perciben que venís a aportar a la sociedad, no importa de dónde vengas, te abren las puertas”. Aunque advierte: “No llegues para versear. Los argentinos estamos acostumbrados a hacer negocios con mercados de escalas más reducidas. Acá te tomás un café con un alguien y en cuanto no identifica bien qué haces, te baja la cortina. Hay que ser muy específicos sobre cuál es tu especialización”.

Texas atrae a las grandes compañías por sus políticas de baja de impuestos. El estado superó a California como la sede de más compañías Fortune 500. Space X y Tesla mudaron sus operaciones aquí, por nombrar solo a los dos casos más emblemáticos.

Desde la cámara destacan, además de la escala de Dallas, la conectividad. El aeropuerto de Dallas-Fort Worth es el hub de American Airlines que conecta a todo el país y las principales capitales del mundo. La ciudad está entre Nueva York, en la costa este, y California, en la costa oeste.

Una alternativa a Miami

-¿Por qué los argentinos siguen eligiendo Miami para hacer negocios?

Smith- Nos encanta Miami, nos encanta Florida para ir de vacaciones, pero para mí está saturado. Para emprender, no sobresalís. Texas te da la facilidad que te puede dar emprender en cualquier estado, más la oportunidad de poder sobresalir porque no estás en la marea con todos.

Gabriela Smith (Fundadora de GNS Law) Matías Boela

-¿Ven que hay un nuevo clima de negocios en Estados Unidos desde que está Milei?

Tagliani- Diría que sí, pero es relativo. Los estadounidenses en general o los texanos en particular no se despiertan por la mañana pensando qué dijo alguien del gobierno argentino. Han visto lo que al principio era como una curiosidad medio antropológica. Pero definitivamente Vaca Muerta es un ejemplo clarísimo. Todos los años hacemos un evento que es previo a la conferencia OTC de Houston. Este año juntamos 500 personas en el Club de Petróleo. Estuvieron Horacio Marín de YPF y el gobernador Rolando Figueroa, de Neuquén.

-¿Despegó finalmente Vaca Muerta como imán de inversiones?

Tagliani- Fue como una promesa todos estos años y este último hizo un clic. Empezó la inversión más consistente de Estados Unidos. Todavía faltan años para que el estadounidense pueda tomar al mercado argentino de una forma más sistemática en sus portafolios. Cuando los activos y las oportunidades son buenos, hay respuesta.

Messi y el Mundial

Los argentinos residentes en Dallas destacan la conexión emocional que genera tener el Mundial y a la selección en su ciudad. “Lo que está pasando estos días es único. Yo creo que nunca más se va a vivir esto en Dallas, por la cantidad de argentinos y la argentinidad presente. Espero que eso quiebre algunas inercias, para empezar a descubrir un poquito más lo que es este mercado de escala fenomenal”, dice Tagliani.

El capitán de Argentina, Lionel Messi, celebra tras convertir el segundo gol de su equipo en el partido contra Austria por el Grupo J del Mundial en Arlington, Texas, el lunes 22 junio, 2026. (AP Foto/Jessica Tobias) Jessica Tobias - FR172197 AP

-¿Cuánto les ayuda a Messi en los negocios?

-Tagliani: Ha hecho magia. Ves a los chicos estadounidenses con las remeras rosas del Inter Miami. El soccer era un deporte femenino que se enseñaba en la escuela porque acá no existe el sistema de los clubes como en la Argentina. Messi ha generado una revolución donde la magia del fútbol empieza a meterse. Escuchás en la MLS los cantitos de cancha argentinos.

-Smith: Argentina es un país muy bien visto aquí, más allá de lo que vivamos nosotros allá. Tenemos cultura, tenemos ciencia. Y en el mundo de los negocios hay empresas top que están cotizando en bolsa y han hecho las cosas muy bien. Para mí, que soy dueña de una pequeña empresa, Messi te abre conversaciones. Todo el mundo sabe quién es. Le puedo preguntar a mi vecina, que nada que ver con el fútbol, y lo conoce. En el colegio de mis hijos, donde va la mayoría de hijos de estadounidenses, los chicos saben que es argentino. En el mundo de los negocios sirve para entablar una charla, un chiste. No nos ha pasado con ningún otro argentino, ni con el papa Francisco.