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DI PASQUALE, Marisa
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DI PASQUALE, Marisa. - El consorcio de Av. Las Heras despide con mucho dolor a su querida Marisa y pide una oración en su memoria.
✝ DI PASQUALE, Marisa, q.e.p.d., falleció el 26-4-2026. - El Colegio Bayard despide con mucha tristeza a quien fuera una querida ex alumna y profesora de nivel secundario durante muchos años. Acompañamos a su familia en este difícil momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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