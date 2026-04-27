SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DI PASQUALE, Marisa. - El consorcio de Av. Las Heras despide con mucho dolor a su querida Marisa y pide una oración en su memoria.

✝ DI PASQUALE, Marisa, q.e.p.d., falleció el 26-4-2026. - El Colegio Bayard despide con mucha tristeza a quien fuera una querida ex alumna y profesora de nivel secundario durante muchos años. Acompañamos a su familia en este difícil momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa