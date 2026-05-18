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DIANTI, Catalina Devoto de,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DIANTI, Catalina Devoto de, q.e.p.d., falleció el 16-5-2026. - Su marido Enrique Dianti con sus hijos Edith y Enrique la despiden con profundo dolor. Siempre vivirá en nuestros corazones y recuerdos. Velatorio hoy, de 10 a 13, en casa, posterior responso, a las 13.15, en Jesús en el Huerto de los Olivos. Sepelio 14hs. en el cementerio de Olivos.

DIANTI, Catalina Devoto de, q.e.p.d., falleció el 16-5-2026. - Sus hermanos Rosa Beatriz Dianti y Hugo Said Alume, sus sobrinos Verónica Alume y Luciano Carrillo y sus nietos del corazón Bautista, Felipe, Juana y Vicente participan con pesar su fallecimiento.

DIANTI, Catalina Devoto de. - Caty querida: no te vamos a olvidar, estarás siempre con nosotros. Descansá en paz. Rezamos por vos. Tus primos Graciela, Jorge, M. Gabriela, M. Gracia y sus familias.

DIANTI, Catalina Devoto de (Caty), q.e.p.d., c.a.s.r. y b.p. - Betty y Mario, Mirta y Roberto Guerrieri y sus familias, sus amigos desde la niñez, con quienes han compartidos momentos y acontecimientos de sus vidas, lamentan con mucho dolor la despedida de un ser lleno de amor, humildad y generosidad y acompañan al querido Chungo y su tan unida familia en este momento de inmenso dolor.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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