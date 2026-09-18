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DÍAZ, Santiago Vicente,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DÍAZ, Santiago Vicente, q.e.p.d., 15-9-2026. - Su hermana Pachy Díaz de Ochoa; sus hijos Fermín, Chura y Facundo, Mana, Santi y Agus y nietos. Sus sobrinos Díaz Luzuriaga, Díaz Hernández y Díaz Morello participan su fallecimiento.

Avisos fúnebres
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Aviso publicado en la edición impresa

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