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DÍAZ VALDEZ DE ACEVEDO, María Teresa
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DÍAZ VALDEZ de ACEVEDO, María Teresa (Puya), q.e.p.d. - Federico Braun y María Freixas (as.) acompañan con mucho cariño a Pato, Marité y a toda la familia Acevedo en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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