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DÍAZ VALDEZ, María Teresa

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DÍAZ VALDEZ de ACEVEDO, María Teresa (Puya), q.e.p.d. - Sus hijos Marité y Joe Robinson, Miguel Fitz Patrick, Pato y Mariana Freixas, Jesu, Florencia y Eduardo Luchía Puig, María, Carmen y Walter Rodríguez, sus nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Gracias, Puya, por estar siempre presente en cada uno de nosotros y marcarnos el camino. Te vamos a extrañar mucho.

DÍAZ VALDEZ de ACEVEDO, María Teresa, (Puyá), q.e.p.d. - Su hermana Sara, sus hijos María José y Alejandro Costa Hoevel, nietos y bisnietas la despiden con mucho dolor.

DIAZ VALDEZ, María Teresa, q.e.p.d., falleció el 13-8-2026. - Francisco J. Lucero y Teresa, Enrique A. Puig, Ramiro Davalos y Marina, Abel Doxandabarat e hijas y Tomás Santa Coloma acompañamos a Pato Acevedo y familia en este triste momento.

Avisos fúnebres
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