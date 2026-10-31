DÍAZ VALDEZ, Sara Josefina

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DÍAZ VALDEZ de COSTA HOEVEL, Sara Josefina, q.e.p.d., falleció el 30-10-2026. - Sus hijos, María José y Alejandro Pedro; sus nietos Alejandra, Josefina, Facundo y bisnietas participan con profundo dolor su fallecimiento. ¡Gracias mamá por tu amor y entrega!. La familia invita al sepelio a realizarse, hoy, a las 12, en el cementerio Parque Memorial de Pilar.

✝ DÍAZ VALDEZ de COSTA HOEVEL, Sara Josefina. q.e.p.d., falleció el 30-10-2026.- Sus sobrinos Acevedo Díaz Valdez, Marité y Joe, Miguel, Pato y Mariana, María Jesús, Eduardo y Florencia, María, Carmen y Walter, nietos y bisnietos la despiden con tristeza y acompañan a María José y Alejandro con amor.

Avisos fúnebres

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