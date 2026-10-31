1
DÍAZ VALDEZ, Sara Josefina
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DÍAZ VALDEZ de COSTA HOEVEL, Sara Josefina, q.e.p.d., falleció el 30-10-2026. - Sus hijos, María José y Alejandro Pedro; sus nietos Alejandra, Josefina, Facundo y bisnietas participan con profundo dolor su fallecimiento. ¡Gracias mamá por tu amor y entrega!. La familia invita al sepelio a realizarse, hoy, a las 12, en el cementerio Parque Memorial de Pilar.
✝ DÍAZ VALDEZ de COSTA HOEVEL, Sara Josefina. q.e.p.d., falleció el 30-10-2026.- Sus sobrinos Acevedo Díaz Valdez, Marité y Joe, Miguel, Pato y Mariana, María Jesús, Eduardo y Florencia, María, Carmen y Walter, nietos y bisnietos la despiden con tristeza y acompañan a María José y Alejandro con amor.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Caso LIBRA: una fiscalía especializada se involucró en reemplazo del fiscal Taiano y apeló el sobreseimiento de Milei
- 3
Max Verstappen chocó con Liam Lawson en la segunda práctica de México y provocó una bandera roja
- 4
Fórmula 1: Franco Colapinto probó para la carrera en los entrenamientos de Ciudad de México