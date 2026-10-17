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DIEHL, María,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DIEHL, María, q.e.p.d. - Sus tíos Héctor y Magdalena Somoza Nazar Anchorena, sus primos Rodrigo y Celina, Alejandro y Flor y nietos acompañan a su hijo Nicolás y a todos los Diehl con enorme tristeza. Fuiste una gran mujer, hija, hermana, madre y nieta ejemplar. Rezamos por vos.

DIEHL, María, q.e.p.d., falleció el 16-10-2026. - Sus tíos Silvia Borda, Sara Diehl Dodds, Vicky Copello, María Ines y Franco Torraco, participan con profundo dolor su fallecimiento.

DIEHL, María. - Pepsico de Argentina participa con profundo pesar su fallecimiento, acompañando a Marcos y su familia en este difícil momento. Ruega una oración en su memoria.

DIEHL, María. - Adelita Somoza de Battilana, sus hijos Huqui y María, nietas y bisnietos despiden a Mary y acompañan a Pedro, Nico y hermanos.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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