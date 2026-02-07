LA NACION

DIEZ DE TEJADA Y ARIJÓN, Alfonso

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DIEZ DE TEJADA Y ARIJÓN, Alfonso, conde del Castillo de Tajo, q.e.p.d., falleció el 4-2-2026. - Macarena Pereyra Rozas y Sergio Eloy Domínguez despiden con profunda tristeza al querido Alfonso, ruegan una oración en su memoria y acompañan a Soledad y al resto de su familia en el dolor.

DÍEZ de TEJADA Y ARIJÓN, Alfonso, conde del Castillo de Tajo. - Rodolfo Lanus de la Serna, Agustín Monteverde y Gustavo Criscuolo despiden con profundo dolor a su gran amigo y acompañan a Soledad, Alfonso y Eugenia en este doloroso trance. Ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. En el Ministerio de Defensa afirman que la deuda de IOSFA la pagará el Estado
    1

    Un pasivo de $200.000 millones: en el Ministerio de Defensa afirman que la deuda de IOSFA la pagará el Estado

  2. Las mejores series y películas para disfrutar este fin de semana del 7 y 8 de febrero
    2

    Qué ver en Netflix: las mejores series y películas para disfrutar este fin de semana del 7 y 8 de febrero

  3. Rosa Rodríguez: su larga preparación para Pasapalabra y el sueño que la une a la Argentina
    3

    Rosa Rodríguez: su larga preparación para el histórico triunfo en Pasapalabra España y el sueño que la une a la Argentina

  4. Más empleo informal, menos controles y la invitación a un país sin regulaciones
    4

    La reforma laboral de laboratorio que no dio por ahora resultado