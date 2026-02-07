SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DIEZ DE TEJADA Y ARIJÓN, Alfonso, conde del Castillo de Tajo, q.e.p.d., falleció el 4-2-2026. - Macarena Pereyra Rozas y Sergio Eloy Domínguez despiden con profunda tristeza al querido Alfonso, ruegan una oración en su memoria y acompañan a Soledad y al resto de su familia en el dolor.

DÍEZ de TEJADA Y ARIJÓN, Alfonso, conde del Castillo de Tajo. - Rodolfo Lanus de la Serna, Agustín Monteverde y Gustavo Criscuolo despiden con profundo dolor a su gran amigo y acompañan a Soledad, Alfonso y Eugenia en este doloroso trance. Ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

