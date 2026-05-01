Discotecas, servicio de playa, peluquería y free shop: los gastos de la tarjeta de una empresa pública

En sus más de 1900 páginas el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el Congreso expuso los gastos de la tarjeta corporativa de la empresa pública Nucleoeléctrica (NASA). En ese documento, que surge como un anexo tras un pedido de acceso a la información, conviven compras vinculadas a instituciones energéticas con otras en las que aparecen discotecas en Madrid, compañías de servicios de playa en Valencia, peluquerías, free shops, casas de ropa en el extranjero, hoteles y restaurantes en distintas partes del mundo. Además, hay más de 400 adelantos de efectivo por unos $56 millones. Los movimientos se registraron entre marzo de 2025 y febrero de 2026, período que coincide casi en su totalidad con la gestión de Demian Reidel, exasesor de Javier Milei.

La documentación está incluida en un anexo del informe de Jefatura de Gabinete, que contiene el “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A.”, de la cuenta 338402. El documento, de 58 páginas, posee fechas, detalle de las operaciones, e importes en dólares y en pesos. Es decir, muestra todos los gastos solventados a lo largo de un año con fondos de la empresa pública. Pero no precisa quién hizo cada erogación. Tampoco aclara si se utilizó uno o varios plásticos.

En el listado se mezclan consumos vinculados al rubro energético como “Nuclear Energy Institu”, “Zachry Nuclear Enginee”, “Org. of Canada Nuclear”, con decenas de consumos en hoteles, restaurants, casas de ropa, y gastos personales como peluquerías, perfumerías y cosméticas.

Reporte de la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Uno de los conceptos que más se repite es el de “Duty free”, con aparentes compras en tiendas de aeropuertos. Son 45 menciones por un total de US$5957 y $1,1 millones de pesos. La mayoría se concentran en tres fechas: 18 de enero de 2026 (US$1620), 7 de febrero de 2026 (US$1292) y 11 de febrero de 2026 (US$1665).

La mayoría de los gastos con la tarjeta corporativa de NASA se registran en distintas ciudades de España. Las operaciones con la rúbrica de Tecnatom se reiteran. Se trata de una empresa energética con sede en San Sebastián de los Reyes, en las afueras de Madrid. Según una publicación de 2017, esa firma actualizó el software y hardware del simulador de alcance total de la central nuclear Atucha II de Nucleoeléctrica.

El detalle del reporte de la tarjeta corporativa muestra un “lado B”. Por ejemplo, el 6 de noviembre de 2025 se observa un gasto en “Delinas Tecnatom” y, al día siguiente, se pagaron US$22 a “S Bossi Peluqueros SL”, una peluquería madrileña, y US$70 a “Discotecas Amadis S L”, una firma también registrada en España.

Los gastos en peluquerías se repiten en otras fechas. Además de S Bossi Peluqueros, aparecen visitas a una cadena identificada como Barbershop Tradicional.

El 26 octubre del año pasado, la tarjeta corporativa de la empresa pública argentina refleja dos pagos a “Pub El Pirata” que suman US$765. Ese mismo día, también se registraron gastos en “Aldi Mendez Alvaro”, sucursal madrileña de una cadena de supermercados de bajo costo alemana.

Reporte tarjeta corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Un mes atrás, el 13 y 14 de septiembre, se realizaron 13 pagos a “Mar y Sombra SL”, por un total de 212 dólares. Ese nombre coincide con una empresa que ofrece servicios de playa en la Comunidad Valenciana, donde hay centrales nucleares, como la de Cofrentes, pero también decenas de paradores que ofrecen desde sombrillas hasta sesiones de masajes, cócteles y snacks.

Reporte tarjeta corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A.

El rastro de la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica, revelada tras un pedido de acceso a la información de la diputada de Unión por la Patria Florencia Carignano, lleva a otro destino turístico con playa. El 7 de junio de 2025 un funcionario no identificado compró en “Duty Free Punta Cana”. ¿El gasto? 33 dólares. No es el único en aeropuertos. El 16 de agosto de 2025 quedaron plasmadas dos operaciones con “The Shilla Duty Free” (US$256,43). Ese comercio coincide con el nombre de uno ubicado en Seúl, Corea.

La Gran Vía, icónica avenida madrileña, tiene su mención en el reporte. El local de ropa low cost Primark aparece con dos operaciones, que suman 178 dólares. El 27 de septiembre de 2025 fue la primera, luego de un gasto en “Taberna Las Brasas”, y la segunda ocurrió el 6 de noviembre del año pasado.

Transeúntes pasan al lado del Primark de Gran Vía, en Madrid

Con la tarjeta de NASA también se hicieron compras en “Adidas India Marketing” (dos operaciones que totalizan 355,15 dólares), y “Adidas Istanbul Airpor” (acumula otros dos gastos por US$193,49 registrados el 28 y 29 de septiembre del año pasado).

Pocos días después, el 7 de octubre de 2025, se hizo una compra en “Decathlon Ortega y Gas” de 184,98 dólares. La tienda de ropa deportiva tiene un local en la calle de José Ortega y Gasset 22, en el barrio de Salamanca de Madrid. Menos de tres semanas después, se lee en el reporte oficial: “Decathlon Dehesa” y dos gastos que suman 292 dólares. El mismo ítem se repitió el 6 de noviembre, con una cifra de $20,92 dólares.

En Río de Janeiro

El detalle de los gastos llegan hasta Angras Do Reis, en Brasil. El 6 de febrero pasado, con la tarjeta corporativa se gastaron 35 dólares en “Clariana Boutique”, una tienda de ropa femenina.

Además de compras, el reporte de la tarjeta corporativa contiene más de 400 adelantos en efectivo que alcanzan los 56 millones de pesos. Hubo días en los que se realizaron más de una decena de retiros. Por ejemplo, el 23 de enero se observan 13 giros. Todo por el mismo importe: US$47,9. En cambio, el 23 de noviembre del año pasado hay dos adelantos por un total de US$350,68 (US$175,34 cada una). A diferencia de los gastos, estos movimientos no permiten saber para qué se usó ese dinero.

Los adelantos en efectivo con la tarjeta corporativa de NASA.

LA NACION contactó a Reidel, quien presidió Nucleoeléctrica hasta febrero, pero al momento de publicación de este artículo, no hizo declaraciones. El exasesor presidencial había asumido al frente de la empresa pública en abril de 2025 y dejó su cargo en medio de sospechas de sobreprecios en una licitación sobre un servicio de limpieza.

Reidel, con Javier Milei, el 30 de marzo, cuando ya había dejado Nucleoeléctrica; participó de una reunión con el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, y el senador por Kentucky, Rand Paul Presidencia

Este medio también consultó a representantes actuales de Nucleoeléctrica para saber a qué se deben los gastos efectuados con la tarjeta corporativa de la compañía, quién o quiénes los realizaron y si se adaptan al código normativo de la empresa. Fuentes de la compañía señalaron que allí están “los gastos mezclados” de “casi un centenar” de personas con puestos jerárquicos.

Otra fuente que conoce la gestión de NASA indicó, en tanto, que los gastos se corresponderían a los viáticos de funcionarios y/o empleados públicos que viajan y cumplen una misión determinada en el exterior. La Decisión Administrativa 888/2024 (vigente al momento de las operaciones descriptas) fijaba, para la categoría más alta en destinos europeos, un tope de gasto diario de 188 euros en viáticos y unos 388 euros diarios en alojamiento.

Esa normativa cita al decreto 997/16, de septiembre de 2016, que aprobó el “Régimen de Viáticos, Alojamiento y Pasajes del personal de la Administración Pública Nacional”, que se debe completar en pos de una rendición de cuentas. El segundo artículo establece: “Entiéndese por “viáticos” en cumplimiento de misiones o comisiones al exterior de carácter oficial, o en uso de las becas mencionadas, a la asignación diaria fija que se otorga al personal de la Administración Pública Nacional mencionado en el artículo 1° del presente Decreto, para atender todos los gastos personales que le ocasione el desempeño de una misión o comisión de servicio en el exterior en cumplimiento de las tareas vinculadas a la misma“.

El informe de la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica contiene pagos con varias aerolíneas como Air Europa, American Airlines o United, consumos arribas de los aviones, pero los montos más importantes se registran en hoteles, y en una cadena de alquileres temporarios. Entre los hoteles, se observan pagos al “Hotel Mayorazgo”, en Madrid, “Facade Hotel Amsterdam”, “Hotel Du Parc Baden AG”, en Suiza, y “St Regis Hotel Singapor”, en octubre de 2025. En noviembre, se registraron operaciones con “Hotel Melia Castilla”, “Gale Miami Hotel and R” y “Windsor Leme Hotel”, cuyo nombre coincide con uno ubicado en Río de Janeiro.

Reidel estuvo en Viena en mayo y diciembre del año pasado.

En diciembre, el rastro de la tarjeta corporativa lleva la mirada al “Vienna Marriot Hotel” y el “Meliá Vienna”, en Austria. La fechas coincide con una foto publicada por Reidel en la capital austríaca junto a Rafael Grossi, Director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. La misma escena se dio el 28 mayo de 2025 en esa ciudad. Dos días después, la tarjeta registró un gasto de US$1772,17 en el Hotel Meliá de Viena.