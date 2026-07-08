LA NACION

DINENZON, Aldo

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DINENZON, Aldo. - Rafael Matzkin y familia lo despiden con dolor, saludando a su esposa e hijos con mucho cariño y un gran abrazo en este difícil momento. Sabemos que deja una huella inmensa y los acompañamos con nuestras oraciones.

DINENZON, Aldo, Z.L. - El American Jewish Joint Distribution Committee lamenta profundamente el fallecimiento de un destacado líder cuya trayectoria contribuyó al desarrollo de la vida comunitaria judía argentina. A lo largo de su recorrido se destacó en Bialik Devoto, CISSAB y, en el último tiempo, el Hogar Ledor Vador. Acompañamos a su familia y rescatamos su legado para las próximas generaciones.

DINENZON, Aldo, Z.L. - Desde el consejo directivo del Hogar LeDor VaDor, junto a sus profesionales, voluntarios, residentes y familias, despedimos con profundo dolor a nuestro presidente, Aldo Dinenzon. Acompañamos con profundo cariño a su familia y seres queridos en este momento de inmensa tristeza. Su legado permanecerá vivo en nuestra comunidad, de generación en generación.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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