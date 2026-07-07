Los medios del mundo reaccionaron con elogios luego del triunfo épico de Argentina ante Egipto en el Mundial

La selección argentina volvió a demostrar por qué es la campeona del mundo. En un partido que parecía perdido (0-2 hasta los 30 minutos del segundo tiempo), construyó una historia épica: reaccionó con personalidad, fútbol y empuje para derrotar 3-2 a Egipto en Atlanta y avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo (espera por Colombia o Suiza).

Lionel Messi, el líder de un campeón del mundo que sigue demostrando una gran personalidad Tom Weller - dpa DPA

Semejante remontada tuvo una gran repercusión en la prensa mundial:

“El milagro argentino”, es el título contundente con el que abre su web el diario francés L’Equipe. “En Atlanta, Argentina evitó una eliminación sorprendente al remontar el partido contra Egipto en los últimos once minutos (3-2). Tras ir perdiendo 2-0 hasta el minuto 79, los campeones del mundo lograron finalmente encontrar los recursos para alcanzar los cuartos de final”, escribió L’Equipe.

Messi en la home de La Gazzetta dello Sport

“Argentina protagoniza una remontada espectacular para vencer a Egipto y alcanzar los cuartos de final del Mundial”, tituló The Guardian, de Gran Bretaña. Y publicó: “Lionel Messi, quien suele mostrar una serena indiferencia, llora de alegría. El penal que falló pudo haberle costado muy caro a Argentina; sin embargo, su asistencia y su gol —en un lapso de apenas cuatro minutos y 18 segundos— lograron empatar el partido, antes de que Enzo Fernández sentenciara la victoria en el tiempo añadido. Argentina celebra entre el júbilo y el alivio: ¡el cuarto título sigue al alcance!“.

La reacción de A Bola, de Portugal

“¡Remontada faraónica de Argentina... con polémica!“, tituló el portal del diario español Marca. “Ha sido un partido para la historia. Ha habido de todo. Goles, penaltis, polémica, remontada en el último suspiro. No se puede explicar a alguien que no haya visto esto cómo se ha vivido. Compadézcanse de aquellos que no han visto esta batalla. Enzo Fernández es historia de los Mundiales...”, escribió el medio deportivo español en su liveblog.

A Bola de Portugal escribió: “Lágrimas en Atlanta: Argentina elimina a Egipto con una remontada épica”. Acompañó el texto con una foto de Messi llorando de la emoción. Y añadió: “¡Qué partidazo y qué remontada que quedará grabada en la memoria de todos los argentinos! Egipto ganaba 2-0 a los 67 minutos, pero en poco más de 20 minutos los campeones del mundo anotaron tres goles, con Messi como protagonista con una asistencia y un gol (tras fallar un penalti en la primera parte). Los egipcios fueron inmensos, pero el corazón argentino parece no tener límites, y al final, las lágrimas de alegría brotaron".

Así tituló el diario Marca, de España

“¡Argentina, remontada mundialista! Anotan 3 goles en 13 minutos y eliminan a Egipto. ¡Messi avanza a cuartos de final!“, tituló La Gazzetta dello Sport, de Italia. “Argentina estaba muerta y Messi la resucitó. Perdiendo por dos goles en el minuto 34 del segundo tiempo contra una formidable Egipto, la selección protagonizó una remontada sensacional. Cuando todo parecía perdido, Leo asistió a Romero, marcó el gol del empate y devolvió la vida a un equipo aturdido por los golpes del rival. Sin Messi, quien terminó el partido con lágrimas de alegría y probablemente también de incredulidad, esta hazaña jamás se habría logrado”, describió el medio deportivo italiano.

“Egipto se despide del Mundial con la frente en alto tras perder contra Argentina, la campeona del mundo”, fue el título sobrio que eligió Al-Ahram, el periódico más importante de Egipto. “Argentina de Messi protagoniza una remontada espectacular (...) Messi, tan a menudo un ejemplo de frialdad y desapego, llora de alegría. Su penal fallado podría haberle costado muy caro a Argentina; en cambio, su asistencia y gol en un lapso de cuatro minutos y dieciocho segundos lograron el empate, antes de que Enzo Fernández sentenciara el partido en el tiempo añadido. Argentina celebra con una mezcla de júbilo y alivio: ¡el cuarto título sigue en pie!“, escribió The Times of India.

La portada digital de The New York Times

Mientras que The New York Times analizó: “Argentina protagonizó una de las remontadas más memorables en la historia de la Copa del Mundo al revertir un marcador adverso de dos goles y eliminar a Egipto. Enzo Fernández adelantó a Argentina con un cabezazo en el tiempo añadido, después de que primero Cristian Romero y luego Lionel Messi metieran de nuevo en el partido a los campeones del mundo. Egipto golpeó primero con un cabezazo de Yasser Ibrahim y parecía encaminado a una victoria histórica cuando Mostafa Ziko amplió la ventaja en la segunda mitad. Sin embargo, Argentina anotó tres goles para lograr una victoria casi milagrosa; Messi marcó su octavo tanto del torneo —quedando así como líder en solitario de la carrera por la Bota de Oro—, tras haber fallado previamente un penal".