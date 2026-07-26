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DISTEFANO, Juan Carlos
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
DISTEFANO, Juan Carlos. - A mi padre de la vida, despedimos hoy con máximo dolor. Silvia Rojter, Pablo Lerner y Carla Garuti. Abrazamos y acompañamos en este difícil y triste momento a su mujer, Griselda Gambaro, sus hijos, Andrea y Lucas y sus nietos Florencia y Bruno.
DISTEFANO, Juan Carlos. - Desde el Centro Lerner, despedimos con profundo cariño y respeto a Juan Carlos Distefano, querido amigo y gran persona. Acompañamos a su familia en este difícil momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION