LA NACION

DISTEFANO, Juan Carlos

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DISTEFANO, Juan Carlos. - A mi padre de la vida, despedimos hoy con máximo dolor. Silvia Rojter, Pablo Lerner y Carla Garuti. Abrazamos y acompañamos en este difícil y triste momento a su mujer, Griselda Gambaro, sus hijos, Andrea y Lucas y sus nietos Florencia y Bruno.

DISTEFANO, Juan Carlos. - Desde el Centro Lerner, despedimos con profundo cariño y respeto a Juan Carlos Distefano, querido amigo y gran persona. Acompañamos a su familia en este difícil momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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