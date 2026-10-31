SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DOLCE, Gian Marco, q.e.p.d. - Ana y Toto Rodríguez, Soledad y Mariano y Martín y Alejandra Rodríguez Giesso lo despiden con mucho cariño y abrazan a Silvia, Diego, Gian P., Giorgio y sus familias, amigos de toda la vida.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa