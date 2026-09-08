SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DONNELLY, Eduardo J., partió el 6-9-2026. - Su mujer Vicky y sus hijos Gery, Paddy, Coky, Flopy y Berni, su nuera Luz, sus yernos Mauro, Machi, Esteban, Mariano, y sus once nietos, lo despiden con gran cariño y esperanza renovada.

✝ DONNELLY, Eduardo. - En nombre de Ronnie y Kathleen Donnelly, agradecemos su cariñosa amistad de tantos años: Brian y María Sastre; Beatriz y John Michael Richards; Marcelo y Marina Cavanagh; Patricia y Federico Richards; Roberto del Río; Ronnie y Lisa Dávila; Diego; Damián y Josefina Bastitta; Kathleen Mary; Mariana Dolan; Paula y Tomás Sastre; y Gloria y Diego Richards, pedimos oraciones por su alma y acompañamos a Vicky e hijos en su dolor.

✝ DONNELLY, Eduardo. - Acompañamos a Viki a sus hijos y nietos en tan doloroso momento. Rodolfo Rijana y señora.

Avisos fúnebres

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