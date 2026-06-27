SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DRA. MIGUELINA GUIRAO (Rojas, Provincia de Buenos Aires, 29 de septiembre de 1925 -

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de junio de 2026)

Con profundo pesar, su familia despide a la Dra. Miguelina Guirao, una mujer querida y admirada que, a lo largo de más de cien años de vida, desarrolló una trayectoria extraordinaria dejando un legado de compromiso, generosidad y sabiduría que permanecerá en la memoria de todos aquellos que tuvimos el privilegio de conocerla.

Destacada científica argentina y pionera en el estudio de la percepción humana, realizó aportes fundamentales al conocimiento y dejó una profunda huella en la vida de sus discípulos, colegas, amigos y familiares.

Formada en la Universidad de Buenos Aires y especializada en Psicología Experimental en Milán, realizó estudios posdoctorales en la Universidad de Harvard bajo la dirección del célebre Dr. Stanley S. Stevens, uno de los fundadores de la psicofísica modema. En sus testimonios recordaba que, en aquel equipo de investigación estadounidense, durante la década de 1950, ella era la única mujer.

A su regreso a la Argentina desarrolló una brillante trayectoria en el

CONICET, donde alcanzó la categoría de Investigadora Superior, y fundó el Laboratorio de Investigaciones Sensoriales (LIS), institución pionera y única en su género en América Latina, dedicada al estudio de los procesos sensoriales, perceptivos y cognitivos.

Recibió numerosas distinciones a lo largo de su carrera, entre ellos el Premio Dr. Eduardo Obejero de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (1967, 1968 y 1969), la Beca Fulbright

(1982), el Premio CONCIENCIA a la Investigación Científica (1993) y el reconocimiento de la International Society for Psychophysies (ISP)

en 2002, “por la creación del LIS, único en su género en América Latina,

“Destacada científica argentina y referente internacional en psicofísica y percepción humana, integró activamente la comunidad científica global y dejó una profunda huella en la vida de sus discípulos.”

Quienes tuvimos la dicha de compartr su camino, la recordaremos con inmenso cariño, admiración y gratitud. Su ejemplo, su valor y su enorme pensamiento permanecerán para siempre entre nosotros.

La despiden con mucho dolor su hermana Maria Martha, sus sobrinos, sobnmos metos, familiares, amigos, discípulos y colegas.

Avisos fúnebres