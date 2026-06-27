Encontraron en Uruguay el cuerpo sin vida de uno de los cinco pescadores argentinos perdidos en el Río de la Plata

Un buque de bandera uruguaya encontró el cuerpo sin vida de uno de los cinco pescadores argentinos que habían desaparecido el pasado domingo 14 de junio en el Río de la Plata.

Un marinero local vio el viernes por la noche un cuerpo flotando a 25 millas de la costa de Montevideo y notificó la situación a las autoridades locales. Más tarde, decidió amarrarlo al casco de la embarcación para que pueda verificarse su identidad.

Sobre ese llamado, la Prefectura uruguaya detalló a LA NACION: “A las 22 horas se recibió comunicación en el Centro de Control de Montevideo (CONMO) de parte del buque de pesca de bandera nacional denominado CALON II”.

Buscan a una embarcación con cinco tripulantes en el Río de la Plata

A partir de este aviso, el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate Marítimo de Uruguay (MRCC) despachó al buque ROU 16, de la Armada Nacional, para retirar el cuerpo y dio intervención a la fiscalía de flagrancia de 11° turno, a cargo de María Cecilia Bonsignore.

Sobre el tratamiento diplomático, las autoridades del país vecino indicaron que se realizaron comunicaciones con autoridades de la República Argentina que informaron la desaparición de cinco pescadores en una investigación que se encuentra ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4.

Una búsqueda que ya lleva dos semanas

El hallazgo se dio 13 días después de conocerse la desaparición de cinco hombres que viajaban a bordo de la lancha deportiva Chamigo-Ho, que había zarpado el domingo 14 de junio desde la costanera de Hudson para realizar pesca deportiva de pejerrey.

Los cinco hombres son buscados desde el 14 de junio Captura de video

La Prefectura Naval Argentina desplegó guardacostas, un avión, motos de agua y patrullas terrestres en la franja del Río de la Plata comprendida entre el Puerto de Buenos Aires y la ciudad de La Plata —donde se creía podían encontrarse—, tras perder el contacto con los navegantes a las 10.30 de aquella jornada.

El operativo de rastrillaje inicial en Buenos Aires comenzó tras la denuncia de los allegados a los navegantes, que hicieron la presentación ante las autoridades en una causa judicial que se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Borrone.

En relación con las circunstancias de la partida, un comunicado emitido por la Prefectura Naval Argentina durante el inicio de la emergencia había señalado que “a bordo de la embarcación viajaban cinco hombres mayores de edad, varios de ellos con amplia experiencia en navegación”.

“Asimismo, se indicó que contaban con elementos de seguridad, entre ellos chalecos salvavidas, bengalas, radio VHF y sistema GPS”, aclaró Prefectura en el mismo escrito.